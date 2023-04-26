Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:24

Published Сегодня, 20:24

Modified Сегодня, 20:29

Updated Сегодня, 20:29

Состояние пилотов после крушения МиГ-31 в Мурманской области остается тяжелым

26 апреля 2023, 20:24
После крушения истребителя МиГ-31 в Мурманской области оба пилота находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставила в больницу бригада скорой помощи, пишет 360tv.ru.

Истребитель загорелся и начал терять высоту во время тренировочного полета. Пилоты отвели самолет подальше от населенных пунктов и успели катапультироваться перед его падением в озеро рядом с поселком Риж-Губа в районе Мончегорска. Спасатели быстро нашли экипаж и вызвали бригаду медиков.

Представители Минобороны добавили, что угрозы для жизни летчиков нет, потому что они сумели покинуть падающий борт своевременно.

Подпишитесь
Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
Сегодня, 05:20
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Сегодня, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
Сегодня, 14:30
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Сегодня, 06:22
Завидная доля
Сегодня, 03:08