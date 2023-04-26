Состояние пилотов после крушения МиГ-31 в Мурманской области остается тяжелым

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Пострадавших доставила в больницу бригада скорой помощи, пишет 360tv.ru.
Истребитель загорелся и начал терять высоту во время тренировочного полета. Пилоты отвели самолет подальше от населенных пунктов и успели катапультироваться перед его падением в озеро рядом с поселком Риж-Губа в районе Мончегорска. Спасатели быстро нашли экипаж и вызвали бригаду медиков.
Представители Минобороны добавили, что угрозы для жизни летчиков нет, потому что они сумели покинуть падающий борт своевременно.