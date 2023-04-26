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Медики в России жалуются на нехватку эндокринологов и плохую организацию работы

26 апреля 2023, 08:36
Работники медицинских учреждений России поделились своими трудностями в работе. Согласно отчету РБК, почти 60% опрошенных заявили, что основной проблемой является нехватка эндокринологов, пишет Pravda.Ru.

Более половины опрошенных (54,7%) выбрали низкую заработную плату в качестве основной трудности. Почти половина респондентов (592 врача) отметили плохую организацию междисциплинарной работы в медицинских учреждениях. Профессиональное выгорание медиков было названо серьезной проблемой 41,4% опрошенных (около 500 человек). По словам заместителя директора медицинского учреждения НМИЦ эндокринологии и директора Института высшего и дополнительного профессионального образования, доктора медицинских наук Екатерины Пигаровой, нехватка эндокринологов, главным образом, связана с амбулаторным уровнем.

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