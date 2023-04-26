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Published Сегодня, 18:56

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Историк назвал согласие на «тихий раздел» Украины предательством

26 апреля 2023, 18:56
Историк и член-корреспондент РАН Владимир Кикнадзе раскритиковал заявления зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «тихом разделе» Украины с Польшей и другими странами.

В интервью изданию Pravda.RU он указал, что согласие на подобное отчуждение территорий бывшего СССР — это предательство и преступление против памяти тех, кто погиб за освобождение родины.

Историк почеркнул, что Россия не имеет права на давать согласие на отторжение каких-либо земель в пользу других государств, тем более в пользу Румынии и Венгрии, которые участвовали в агрессии против Советского Союза в ходе войны на стороне фашистской Германии. Он также напомнил, что ради освобождения Польши погибли свыше 600 тысяч человек.

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