Историк назвал согласие на «тихий раздел» Украины предательством

Историк почеркнул, что Россия не имеет права на давать согласие на отторжение каких-либо земель в пользу других государств, тем более в пользу Румынии и Венгрии, которые участвовали в агрессии против Советского Союза в ходе войны на стороне фашистской Германии. Он также напомнил, что ради освобождения Польши погибли свыше 600 тысяч человек.