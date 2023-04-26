Историк назвал согласие на «тихий раздел» Украины предательством

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
В интервью изданию Pravda.RU он указал, что согласие на подобное отчуждение территорий бывшего СССР — это предательство и преступление против памяти тех, кто погиб за освобождение родины.
Историк почеркнул, что Россия не имеет права на давать согласие на отторжение каких-либо земель в пользу других государств, тем более в пользу Румынии и Венгрии, которые участвовали в агрессии против Советского Союза в ходе войны на стороне фашистской Германии. Он также напомнил, что ради освобождения Польши погибли свыше 600 тысяч человек.