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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Эксперт указал на роль Байдена в контексте предстоящих выборов президента

26 апреля 2023, 19:05
Историк-американист Владимир Можегов высказал мнение о выборах президента США.

Он считает, что демократы попытаются использовать все возможные способы, чтобы потопить экс-главы государства Дональда Трампа и вытеснить его из гонки на должность президента. Об этом историк рассказал в интервью изданию Pravda.RU.

Эксперт полагает, что на Трампе висят еще два федеральных дела, и демократы будут использовать данный факт против него. Однако, по мнению Можегова, альтернативой Трампу может стать губернатор Флориды Рон Десантис.

Историк также оценил шансы Джозефа Байдена на победу, заявив, что он является "солдатом партии". При этом эксперт считает, что у Трампа есть весомые шансы на победу, особенно в традиционно республиканских районах.

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