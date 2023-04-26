Баранец не исключает второй волны мобилизации в России в связи с действиями НАТО

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В ответ на это Москва начала привлекать добровольцев. Баранец также допустил возможность второй волны мобилизации в РФ из-за вмешательства стран НАТО в ход специальной военной операции на Украине.
По его словам, сейчас все недочёты призыва резервистов исправляются, и 300 тысяч резервистов уже прошли серьёзное обучение и постепенно перемещаются к зоне боевых действий. Эксперт подчеркнул, что на данный момент объявление второй волны мобилизации не исключается, так как страны НАТО открыто ввязываются в украинский конфликт.