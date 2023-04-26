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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Баранец не исключает второй волны мобилизации в России в связи с действиями НАТО

26 апреля 2023, 15:05
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Pravda.Ru отметил, что на фоне превосходства российской армии в вооружении украинское руководство приступило к наращиванию численного состава ВСУ.

В ответ на это Москва начала привлекать добровольцев. Баранец также допустил возможность второй волны мобилизации в РФ из-за вмешательства стран НАТО в ход специальной военной операции на Украине.

По его словам, сейчас все недочёты призыва резервистов исправляются, и 300 тысяч резервистов уже прошли серьёзное обучение и постепенно перемещаются к зоне боевых действий. Эксперт подчеркнул, что на данный момент объявление второй волны мобилизации не исключается, так как страны НАТО открыто ввязываются в украинский конфликт.

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