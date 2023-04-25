В Минэнерго объявили о снижении дисконтов на нефть Urals

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Рубцов отметил, что положительный тренд на снижение дисконтов стал возможен ввиду улучшившейся работе с покупателями и быстрому реагированию рынка.
Согласно мониторингу Минэнерго и ценового агентства Argus, ценовые дисконты на российскую нефть начали снижаться после того, как ограничение на дисконт на нефть марки Urals для расчета налогов было установлено на уровне 34 доллара за баррель с 1 апреля.