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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:16

В Минэнерго объявили о снижении дисконтов на нефть Urals

25 апреля 2023, 14:01
По словам главы департамента нефтегазового комплекса в министерстве энергетики РФ Антона Рубцова, дисконт на экспортный сорт нефти российской марки Urals по отношению к другим сортам снижается.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Рубцов отметил, что положительный тренд на снижение дисконтов стал возможен ввиду улучшившейся работе с покупателями и быстрому реагированию рынка.

Согласно мониторингу Минэнерго и ценового агентства Argus, ценовые дисконты на российскую нефть начали снижаться после того, как ограничение на дисконт на нефть марки Urals для расчета налогов было установлено на уровне 34 доллара за баррель с 1 апреля.

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