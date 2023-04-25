В Минэнерго объявили о снижении дисконтов на нефть Urals

Согласно мониторингу Минэнерго и ценового агентства Argus, ценовые дисконты на российскую нефть начали снижаться после того, как ограничение на дисконт на нефть марки Urals для расчета налогов было установлено на уровне 34 доллара за баррель с 1 апреля.