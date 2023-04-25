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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Московское правительство планирует начать размещение зеленых облигаций к концу мая

25 апреля 2023, 09:05
Объем облигаций составит два миллиарда рублей, а срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал, а процентную ставку определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры.

Только физические лица смогут приобрести такие облигации. Риск потери средств отсутствует, так как облигации не обращаются на бирже. Владельцы получат доход за весь период владения акциями, даже если решат досрочно вернуть их городу, - пишет 360.

Покупка зеленых облигаций будет простой и удобной, без посредников и комиссии, отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Полученные средства город направит на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы. Это необходимо, чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта.

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