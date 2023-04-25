Московское правительство планирует начать размещение зеленых облигаций к концу мая

Объем облигаций составит два миллиарда рублей, а срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал, а процентную ставку определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры.