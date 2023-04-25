Эксперт прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Он сомневается в легитимности такого повышения налога и отмечает, что в России НДФЛ взимается с лица, работающего по месту получения дохода, то есть на работе, и работодатель перечисляет его по назначению, то есть в бюджет, пишет Pravda.Ru.
Согласно объяснению экономиста, налог на данный момент составляет 13% для всех работающих и 15% для тех, кто получает свыше 5 миллионов рублей. Беляев напоминает, что вопрос о введении повышенного налога для получающих сверхдоходы, обсуждается давно.
Эксперт не считает правильным облагать граждан повышенным налогом за то, что они получают доход за границей, поскольку они работают в иностранной компании на удаленном режиме, и они являются сотрудниками этой компании, а не России.
Михаил Беляев считает, что введение повышенного налога для работающих за рубежом потребует глубокой юридической проработки и изменения связанных законов. Он считает, что простой инициативы взимать повышенный налог с работающих за границей недостаточно и требуется более глубокая легитимная юридическая проработка.