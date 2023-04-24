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Южная Корея ужесточает экспортный контроль над товарами в отношении России

24 апреля 2023, 12:41
Южная Корея увеличивает количество товаров, для экспорта которых требуется специальное разрешение, в отношении России и Белоруссии с 57 до 798 позиций.

Новые товары, добавленные в список, связаны с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и другими вещами, сообщило агентство Yonhap 24 апреля со ссылкой на данные министерства торговли. Этот шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования товаров в военных целях, заявило министерство. Оно также проведет индивидуальный анализ «исключительных случаев» поставок в РФ и Белоруссию. Новый список был подготовлен 24 февраля, а Южная Корея проводила необходимые процедуры в течение двух месяцев. Ранее, в марте 2022 года, Южная Корея уже усилила контроль за экспортом 57 категорий нестратегических товаров и технологий в Россию, пишет газета “Известия”.

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