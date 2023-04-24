Южная Корея ужесточает экспортный контроль над товарами в отношении России

Новые товары, добавленные в список, связаны с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и другими вещами, сообщило агентство Yonhap 24 апреля со ссылкой на данные министерства торговли. Этот шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования товаров в военных целях, заявило министерство. Оно также проведет индивидуальный анализ «исключительных случаев» поставок в РФ и Белоруссию. Новый список был подготовлен 24 февраля, а Южная Корея проводила необходимые процедуры в течение двух месяцев. Ранее, в марте 2022 года, Южная Корея уже усилила контроль за экспортом 57 категорий нестратегических товаров и технологий в Россию, пишет газета “Известия”.