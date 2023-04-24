Пушилин рассказал о массовой лжи в мировой СМИ-повестке

Глава ДНР Денис Пушилин заявил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», что с 2014 года средства массовой информации всего мира делали вид, будто в Донбассе ничего не происходит.