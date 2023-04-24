Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Об этом пишет 360tv.ru.
Кириенко подчеркнул, что данная ситуация выявила двойные стандарты, действующие в современном информационном поле. «Мы начали понимать, сколько лжи и про другие ситуации в мире», — добавил Пушилин.
Он также добавил, что, согласно признанию европейских политиков, Минские соглашения были преднамеренным манипулированием на высших уровнях власти и ставили целью насыщение Украины оружием.