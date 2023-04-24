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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Пушилин рассказал о массовой лжи в мировой СМИ-повестке

24 апреля 2023, 13:02
Глава ДНР Денис Пушилин заявил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», что с 2014 года средства массовой информации всего мира делали вид, будто в Донбассе ничего не происходит.

Об этом пишет 360tv.ru.

Кириенко подчеркнул, что данная ситуация выявила двойные стандарты, действующие в современном информационном поле. «Мы начали понимать, сколько лжи и про другие ситуации в мире», — добавил Пушилин.

Он также добавил, что, согласно признанию европейских политиков, Минские соглашения были преднамеренным манипулированием на высших уровнях власти и ставили целью насыщение Украины оружием.

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