Президент одобрил инициативы рабочей группы по СВО о равной соцподдержке бойцов

Как сообщает rostovgazeta.ru, в основе данного документа - идея необходимости уравнивания мер поддержки различных категорий бойцов. В первую очередь, считают авторы инициативы, нужно установить равное для всех бойцов денежное довольствие. Сегодня мобилизованным добровольцам выплачивают 195 тысяч рублей, даже если они находятся не на передовой, а в тылу. А контрактникам такая сумма полагается исключительно в зоне боевых действий.