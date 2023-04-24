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Президент одобрил инициативы рабочей группы по СВО о равной соцподдержке бойцов

24 апреля 2023, 16:48
Фото: ER.RU
Андрей Турчак – руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции и секретарь генерального совета «Единой России» – представил главе государства третий доклад с предложениями, касающимися поддержки бойцов СВО и их ближайших родственников.

Как сообщает rostovgazeta.ru, в основе данного документа - идея необходимости уравнивания мер поддержки различных категорий бойцов. В первую очередь, считают авторы инициативы, нужно установить равное для всех бойцов денежное довольствие. Сегодня мобилизованным добровольцам выплачивают 195 тысяч рублей, даже если они находятся не на передовой, а в тылу. А контрактникам такая сумма полагается исключительно в зоне боевых действий.

Президент РФ согласился с данной инициативой.

Кроме того, Турчак призвал применить единый подход и к оказанию поддержки семьям бойцов.

Он сказал, что рабочая группа считает необходимым создать единый стандарт общегосударственного уровня, в который бы входил минимальный комплекс мер социальной помощи. При этом дополнительное финансирование предлагается направлять в те субъекты РФ, где сейчас наблюдается низкая бюджетная обеспеченность, чтобы сумма пособий семьям не зависела от места их проживания.

Также документ предусматривает исключение боевых и наградных выплат при расчете дохода на каждого члена семьи для определения суммы детских пособий. Кроме того, Турчак заявил о важности восстановления действия полиса ОМС на период отпуска участника СВО. Это позволит сократить сроки ожидания операции в случае такой необходимости, к тому же военные получат возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.

Представители рабочей группы по вопросам СВО предлагают отменить и существующие сейчас ограничения по военной ипотеке. Пока присоединиться к данной программе могут только рядовые и сержанты, которые отслужили по контракту более трех лет. Если они приобретут жилье, кредит должно погасить государство.

Турчак, в свою очередь, предлагает отменить трехлетнее ограничение по сроку службы и снизить минимальный период возврата средств с действующих сейчас 10 лет до трех или пяти лет.

Как сообщает сайт ER.RU, в число предложений также вошло расширение статуса теробороны и добровольческих народных дружин.

В заключение Турчак напомнил, что рабочая группа занимается и вопросами модернизации правовой базы мобилизационной экономики. Помимо этого, он предложил учредить День ветерана боевых действий 1 июля.

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