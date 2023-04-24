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Updated Сегодня, 06:42

Нутрициолог рассказала, как удержать вес после диеты

24 апреля 2023, 06:38
Нутрициолог Ольга Деккер поделилась советами о том, как удержать вес после похудения.

Она подчеркивает важность контроля за рационом и размером порций, а также рекомендует пить достаточно воды и продолжать физические упражнения, чтобы поддерживать метаболизм и контролировать вес, пишет Pravda.Ru.

Она также советует ставить реалистичные цели, разрешать себе небольшие удовольствия на праздниках и мероприятиях и быть терпеливыми, так как удержание веса требует времени и упорства. В целом, похудение и удержание веса — это не краткосрочный процесс, а образ жизни, который должен быть продолжен на долгосрочной основе.

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