Нутрициолог рассказала, как удержать вес после диеты

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Она подчеркивает важность контроля за рационом и размером порций, а также рекомендует пить достаточно воды и продолжать физические упражнения, чтобы поддерживать метаболизм и контролировать вес, пишет Pravda.Ru.
Она также советует ставить реалистичные цели, разрешать себе небольшие удовольствия на праздниках и мероприятиях и быть терпеливыми, так как удержание веса требует времени и упорства. В целом, похудение и удержание веса — это не краткосрочный процесс, а образ жизни, который должен быть продолжен на долгосрочной основе.