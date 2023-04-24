Нутрициолог рассказала, как удержать вес после диеты

Она также советует ставить реалистичные цели, разрешать себе небольшие удовольствия на праздниках и мероприятиях и быть терпеливыми, так как удержание веса требует времени и упорства. В целом, похудение и удержание веса — это не краткосрочный процесс, а образ жизни, который должен быть продолжен на долгосрочной основе.