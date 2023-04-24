На Алтае задержан мужчина, подозреваемый в избиении 11-летней падчерицы

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По информации пресс-службы, мужчина и его сожительница находились в кафе, где выпивали алкоголь. Возможно из-за ревности к женщине, мужчина избил ее, а затем, вернувшись домой, напал на девочку, пишет ФедералПресс.
Согласно уточненной информации, девочка была доставлена в больницу с множественными травмами и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мужчина был задержан и готовится обращение к суду с ходатайством об аресте.