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На Алтае задержан мужчина, подозреваемый в избиении 11-летней падчерицы

24 апреля 2023, 11:01
На Алтае задержан мужчина по подозрению в избиении своей одиннадцатилетней падчерицы. Следственное управление СК РФ сообщило о произошедшем инциденте.

По информации пресс-службы, мужчина и его сожительница находились в кафе, где выпивали алкоголь. Возможно из-за ревности к женщине, мужчина избил ее, а затем, вернувшись домой, напал на девочку, пишет ФедералПресс.

Согласно уточненной информации, девочка была доставлена в больницу с множественными травмами и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мужчина был задержан и готовится обращение к суду с ходатайством об аресте.

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