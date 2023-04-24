Московская биотехнологическая компания расширяет производственные площади

Компания, которая производит различные препараты, в том числе капли для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также мази и гели от герпеса, аллергии и грибковых заболеваний, запатентованных на международном уровне, построит новый цех рядом с уже действующим заводом, - пишет 360.