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Московская биотехнологическая компания расширяет производственные площади

24 апреля 2023, 08:26
Московская биотехнологическая компания "Фирн М" планирует значительно увеличить свои производственные мощности, отметил заммэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания, которая производит различные препараты, в том числе капли для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также мази и гели от герпеса, аллергии и грибковых заболеваний, запатентованных на международном уровне, построит новый цех рядом с уже действующим заводом, - пишет 360.

Новые производственные площади вырастут на более чем 40% и достигнут 6,6 тысячи квадратных метров. Это решение связано с наращиванием инвестиционной активности столичной промышленности и снижением конкуренции со стороны зарубежных компаний среди обрабатывающих отраслей за последний год.

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