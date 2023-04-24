Московская биотехнологическая компания расширяет производственные площади

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Компания, которая производит различные препараты, в том числе капли для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также мази и гели от герпеса, аллергии и грибковых заболеваний, запатентованных на международном уровне, построит новый цех рядом с уже действующим заводом, - пишет 360.
Новые производственные площади вырастут на более чем 40% и достигнут 6,6 тысячи квадратных метров. Это решение связано с наращиванием инвестиционной активности столичной промышленности и снижением конкуренции со стороны зарубежных компаний среди обрабатывающих отраслей за последний год.