Хирург прокомментировал операции российских звёзд

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Эксперт отметил, что пластические операции в зрелом возрасте могут привести к осложнениям. Особенно, если у пациента есть хронические заболевания или тромбофлебит, в таких случаях необходимо проводить дополнительные обследования, чтобы убедиться в безопасности операции.
Пластический хирург утверждает, что стоимость омолаживающих процедур, липосакции и подтяжки лица зависит от опыта специалиста. Цены могут колебаться от 300 тысяч рублей до миллиона рублей. Высококвалифицированные специалисты, как правило, берут за свои услуги очень высокую плату. Тигран Алексанян сообщил, что он был ассистентом при проведении операции по подтяжке лица Надежды Бабкиной.
«Бабкина подтяжку лица сделала у очень хорошего хирурга. Я даже присутствовал и ассистировал. Елена Викторовна, которая, к сожалению, сейчас умерла, делала не за большие деньги», — сказал Алексанян.