Хирург прокомментировал операции российских звёзд

Пластический хирург утверждает, что стоимость омолаживающих процедур, липосакции и подтяжки лица зависит от опыта специалиста. Цены могут колебаться от 300 тысяч рублей до миллиона рублей. Высококвалифицированные специалисты, как правило, берут за свои услуги очень высокую плату. Тигран Алексанян сообщил, что он был ассистентом при проведении операции по подтяжке лица Надежды Бабкиной.