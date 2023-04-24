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Глава «Уральской Стали» Денис Сафин сообщил о выпуске облигаций на 5 млрд рублей

24 апреля 2023, 06:36
Фото: piqsels.com
УК «Уральская Сталь» рассказала о планах на предстоящий выпуск облигаций объемом не менее пяти миллиардов рублей. Привлеченные средства пойдут на выполнение программ реконструкции производственных мощностей комбината.

Известно, что «Уральская Сталь» с марта 2022 года вошла в состав единого металлургического холдинга вместе с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), о чем стало известно bfm.ru от гендиректора компании Дениса Сафина.

Сейчас в компании сообщают о планах по увеличению объемов поставок чугуна на международные рынки в 1,7–2 раза. Перспективы размещения облигаций выглядят весьма оптимистичными; кредитный рейтинг эмиссии приравнивают к кредитному рейтингу компании и устанавливают на уровне eA(RU). Показатели рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока в компании тоже удостоены высоких оценок.

Трехлетние облигации АО «Уральская Сталь» выставит на торги на Московской бирже в конце апреля этого года. Согласно информации из презентации компании для инвесторов, в качестве организатора размещения выступит Газпромбанк.

Как отметил гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин, производственные и экономические процессы холдинга подтвердили тезисы о своей стабильности в нелегком 2022 году. Теперь компания сконцентрируется на наращивании производства разных видов продукции: с этой целью составлена серьезная инвестиционная программа, заключил Денис Сафин. В декабре 2022 года «Уральская Сталь» успешно осуществила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, и эти средства также были предназначены для выполнения инвестиционной программы.

Помимо чугуна, «Уральская Сталь» собирается увеличить объемы производства сталепроката. С этой целью в компании намечены инвестиции в размере семи — десяти миллиардов рублей, которые будут использованы для ремонта электросталеплавильного цеха. По итогам нововведения ожидается рост производства с 1,8 миллиона до 2,4 миллиона тонн в год.

Денис Сафин также рассказал, что на новотроицком комбинате в сентябре — октябре 2023 года запустят работу в новом цеху бесшовных горячекатаных труб мощностью 250 тысяч тонн в год. Кроме того, в компании планируют запуск строительства новой аглофабрики и машины непрерывного литья заготовок (строительство МНЛЗ-3).



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