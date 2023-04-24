Глава «Уральской Стали» Денис Сафин сообщил о выпуске облигаций на 5 млрд рублей

Как отметил гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин, производственные и экономические процессы холдинга подтвердили тезисы о своей стабильности в нелегком 2022 году. Теперь компания сконцентрируется на наращивании производства разных видов продукции: с этой целью составлена серьезная инвестиционная программа, заключил Денис Сафин. В декабре 2022 года «Уральская Сталь» успешно осуществила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, и эти средства также были предназначены для выполнения инвестиционной программы.