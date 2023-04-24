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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Эксперт рассказал о возможном разногласии внутри США

24 апреля 2023, 13:15
Директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий выразил мнение о возможном разногласии между штатами в США.

В интервью pravda.ru он отметил, что конфликты между штатами могут привести к серьёзным последствиям для американского государства, но цветная революция там маловероятна.

Бедрицкий также прокомментировал праймериз - выборы, которые помогают выбрать кандидата, предпочтительного именно для "колеблющихся" штатов. По поводу конфликта в США эксперт отметил, что он может в большей вероятностью возникнуть на фоне социальных и экономических проблемы, чем либеральной повестка или отстаивания ЛГБТ-прав. Он также добавил, что две страны в США возникнуть не смогут и другим странамлучше не вмешиваться в эти процессы.

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