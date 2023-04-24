Эксперт рассказал о возможном разногласии внутри США

Бедрицкий также прокомментировал праймериз - выборы, которые помогают выбрать кандидата, предпочтительного именно для "колеблющихся" штатов. По поводу конфликта в США эксперт отметил, что он может в большей вероятностью возникнуть на фоне социальных и экономических проблемы, чем либеральной повестка или отстаивания ЛГБТ-прав. Он также добавил, что две страны в США возникнуть не смогут и другим странамлучше не вмешиваться в эти процессы.