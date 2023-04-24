Эксперт: Долговой кризис существует в Европе уже несколько лет

Бельгия, Финляндия, Франция, Италия и Испания являются наиболее проблемными странами ЕС в экономическом плане, при этом бремя обслуживания долга лежит на Германии, у которой самый приличный показатель. США будут способствовать разрешению долгового кризиса, так как они подвержены риску фрагментации глобального хозяйствования, и они не хотят оставаться одни на один с большим экономическим миром, подчеркнул эксперт.