Эксперт: Долговой кризис существует в Европе уже несколько лет

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Об этом он рассказал в интервью изданию pravda.ru.
Бельгия, Финляндия, Франция, Италия и Испания являются наиболее проблемными странами ЕС в экономическом плане, при этом бремя обслуживания долга лежит на Германии, у которой самый приличный показатель. США будут способствовать разрешению долгового кризиса, так как они подвержены риску фрагментации глобального хозяйствования, и они не хотят оставаться одни на один с большим экономическим миром, подчеркнул эксперт.
Рост цен на энергоносители влияет на инфляцию и на бюджетную политику, потому что нужно субсидировать уязвимые слои населения и другие социальные нужны. В отношениях с Китаем и другими развивающимися экономиками Европа более гибкая, чем США, резюмировал Масленников.