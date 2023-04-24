Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Эксперт: Долговой кризис существует в Европе уже несколько лет

24 апреля 2023, 13:24
Директор Центра политических технологий Никита Масленников рассказал о том, что долговой кризис сопровождает Евросоюз уже несколько лет, а в 2022 году усугубился из-за пандемии и геополитических напряженностей.

Об этом он рассказал в интервью изданию pravda.ru.

Бельгия, Финляндия, Франция, Италия и Испания являются наиболее проблемными странами ЕС в экономическом плане, при этом бремя обслуживания долга лежит на Германии, у которой самый приличный показатель. США будут способствовать разрешению долгового кризиса, так как они подвержены риску фрагментации глобального хозяйствования, и они не хотят оставаться одни на один с большим экономическим миром, подчеркнул эксперт.

Рост цен на энергоносители влияет на инфляцию и на бюджетную политику, потому что нужно субсидировать уязвимые слои населения и другие социальные нужны. В отношениях с Китаем и другими развивающимися экономиками Европа более гибкая, чем США, резюмировал Масленников.



Подпишитесь
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
Сегодня, 10:30
Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска
Сегодня, 04:07
В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария
Сегодня, 09:45
Нашли клещевой энцефалит и боррелиоз. Омичей все чаще стали кусать клещи
Сегодня, 12:48
В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков
Сегодня, 04:45
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Сегодня, 07:34