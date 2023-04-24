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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Экономист Игорь Лавровский рассказал о возможностях цифрового рубля

24 апреля 2023, 15:34
Экономист Игорь Лавровский рассказал о том, чем является цифровой рубль и как он отличается от других платежных систем.

Он подчеркнул, что основной особенностью цифрового рубля является то, что его получают напрямую от Центрального банка, не через посредников в виде коммерческих или государственных банков. Это новый формат финансовых систем, который используется уже практически всеми мировыми центробанками. Цифровой рубль работает как известный многим электронный кошелек, но в данном случае он работает через Центробанк.

Введение цифрового рубля создает гигантскую платежную систему, не требующую посредников в виде коммерческих банков. Система охватывает всю страну и можно считать ее своего рода супербанком, поясняет эксперт. Ранее экономика использовала деньги Центробанка через другие банки в качестве посредников, но с цифровым рублем эта необхожимость отпадает и операции проводятся непосредственно с Центральным банком.

«Центробанк получает исключительно точную информацию о состоянии дел в экономике и вот этот эмиссионный процесс центробанковский знаменитый становится более предсказуемым. Основной смысл в этом», — подчеркнул Лавровский.

Экономист отметил, что цифровой рубль имеет множество преимуществ, таких как возможность выплаты социальных льгот непосредственно населению и сокращение затрат на финансовый оборот. Лавровский подчеркнул, что подобная тенденция уже происходит в банковской сфере, где количество филиалов уменьшается вследствие распространения цифровых технологий. Так, люди все реже используют наличные деньги и могут сами решать большинство своих финансовых вопросов без помощи банка, что снижает издержки на содержание офисов.

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