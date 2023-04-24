Экономист Игорь Лавровский рассказал о возможностях цифрового рубля

Он подчеркнул, что основной особенностью цифрового рубля является то, что его получают напрямую от Центрального банка, не через посредников в виде коммерческих или государственных банков. Это новый формат финансовых систем, который используется уже практически всеми мировыми центробанками. Цифровой рубль работает как известный многим электронный кошелек, но в данном случае он работает через Центробанк.