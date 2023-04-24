Банковские сервисы помогут защитить расчётные счета от блокировок

Банковские счета могут быть заблокированы по различным причинам, среди которых: неправомерные операции, нарушение законодательства и подозрительные действия, напоминающие отмывание финансовых средств. Банковские структуры постоянно контролируют деятельность своих клиентов, поэтому в случае обнаружения подозрительных операций они могут произвести временную заморозку активов до выяснения обстоятельств. Кроме того, причиной блокировки счетов может стать нарушение налогового законодательства или других нормативных требований, - пишет newsnn.