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Банковские сервисы помогут защитить расчётные счета от блокировок

24 апреля 2023, 06:22
Фото: 1MI
В наше время предпринимательская деятельность невозможна без использования банковских счетов — через них проходят все финансовые операции. Но довольно часто используемые счета подвергаются блокировкам. Эксперты советуют бизнесменам осознавать и учитывать вероятные риски.

Банковские счета могут быть заблокированы по различным причинам, среди которых: неправомерные операции, нарушение законодательства и подозрительные действия, напоминающие отмывание финансовых средств. Банковские структуры постоянно контролируют деятельность своих клиентов, поэтому в случае обнаружения подозрительных операций они могут произвести временную заморозку активов до выяснения обстоятельств. Кроме того, причиной блокировки счетов может стать нарушение налогового законодательства или других нормативных требований, - пишет newsnn.

Иногда при возникновении проблем со счетом может потребоваться юридическая помощь, а это уже может обойтись в крупную сумму. Для того чтобы предотвратить блокировку, многие банки рекомендуют использовать собственные сервисы и инструменты. В частности, банк «Открытие» предоставляет клиентам сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк — «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Один из таких современных эффективных сервисов — "Белый бизнес" — разработали и в Модульбанке. Он позволяет проанализировать большое количество информации и способен разобраться в различных типах транзакций.

Подобные инструменты дают бизнесменам возможность оценить свою предпринимательскую деятельность с точки зрения банка, выявив возможные проблемы, которые могут стать причиной блокировки счета или дополнительной проверки. Кроме того, с их помощью можно провести проверку деятельности контрагентов или партнеров по бизнесу.

Алгоритмы сервиса постоянно совершенствуются разработчиками в соответствии с актуальными требованиями, предъявляемыми банковскими организациями. В частности, в прошлом году сервис "Белый бизнес" обновили с учетом новых правил, установленных ЦБ РФ.

Согласно рекомендациям экспертов, оптимальным решением для бизнесменов станет использование нескольких различных источников информации. Для получения максимально четкой картины своего делового положения и в целях минимизации рисков блокировки активов рекомендуется обращаться за консультацией к профессионалам в области финансов.

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