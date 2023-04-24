5 мая произойдет полутеневое лунное затмение, которое можно будет увидеть в России

Лунное затмение происходит, когда Луна входит в тень Земли, пишет ФедералПресс. В этот раз она пройдет только по южной части земной тени, что приведет к темнению ее одного края. Все жители России, кроме жителей Таймырской полуострова и Чукотки, смогут наблюдать это явление с 20:30 по московскому времени. Максимальное вхождение в тень Земли произойдет в 20:23. Наблюдать затмение можно будет только при условии отсутствия облаков на небе. В Москве прогнозируется пасмурная погода и дождь, но он может измениться. Многие ученые с нетерпением ждут этого явления и готовы наблюдать его со специальных точек.