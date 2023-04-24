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Updated Сегодня, 10:47

5 мая произойдет полутеневое лунное затмение, которое можно будет увидеть в России

24 апреля 2023, 10:45
В пятницу, 5 мая, наблюдатели смогут увидеть полутеневое лунное затмение, которое продлится более 4 часов.

Лунное затмение происходит, когда Луна входит в тень Земли, пишет ФедералПресс. В этот раз она пройдет только по южной части земной тени, что приведет к темнению ее одного края. Все жители России, кроме жителей Таймырской полуострова и Чукотки, смогут наблюдать это явление с 20:30 по московскому времени. Максимальное вхождение в тень Земли произойдет в 20:23. Наблюдать затмение можно будет только при условии отсутствия облаков на небе. В Москве прогнозируется пасмурная погода и дождь, но он может измениться. Многие ученые с нетерпением ждут этого явления и готовы наблюдать его со специальных точек.

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