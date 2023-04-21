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Published Сегодня, 16:31

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Updated Сегодня, 16:36

В России создали уникальный дрон-камикадзе

21 апреля 2023, 16:31
На выставке «Экипировка» в Москве представили опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5.

Маневренный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом и компьютерным зрением, может двигаться на скорости до 400 км/ч. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

В ближайшее время планируется внедрить возможность корректировки инерциальной системы для полного избавления от использования радиоканалов, рассказали конструкторы дрона.

Одним из применений беспилотника является выпуск боеприпасов в район нахождения цели. При этом бортовая система сама нацелит его на объект поражения.

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