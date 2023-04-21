В России создали уникальный дрон-камикадзе

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:36
Маневренный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом и компьютерным зрением, может двигаться на скорости до 400 км/ч. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
В ближайшее время планируется внедрить возможность корректировки инерциальной системы для полного избавления от использования радиоканалов, рассказали конструкторы дрона.
Одним из применений беспилотника является выпуск боеприпасов в район нахождения цели. При этом бортовая система сама нацелит его на объект поражения.