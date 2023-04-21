В Омском горсовете прошел круглый стол на тему благоустройства

Затем участники круглого стола заслушали ряд докладов. Доктор юридических наук и профессор ОмГУ Екатерина Шугрина (по словам Костюкова, это крупнейший специалист по муниципальному праву в России) рассказала собравшимся о механизмах вовлечения населения в формирование комфортной городской среды. По ее словам, здесь есть ряд проблем, связанных с недостаточно четкой прописанностью юридических норм (например, в законодательстве нет термина «вовлечение»), а также с сосуществованием разных государственных программ, в которых «написано примерно про одно и то же, но по-разному».