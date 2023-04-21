Ростовский минтранс не решает серьезную дорожную проблему

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Жители Ростовской области систематически страдают от транспортных коллапсов. Из-за плачевного состояния дорожного полотна автомобилисты часами стоят в пробках, транспортные средства портятся и часто попадают в ДТП.
Ростовский минтранс отчитался о том, что на сегодняшний день устранено около 90 процентов ям. Из заявления руководителя профильного ведомства Владимира Окунева следует, что в прошлом году было отремонтировано свыше 418 километров дорог, построено и реконструировано 13 километров дорожного полотна.
На деле же ситуация совершенно иная. В марте текущего года водители нескольких сотен машин попали в 100-километровый затор. Комментируя огромную пробку, Окунев предпочел переложить всю ответственность на федеральных чиновников.
Местный минтранс отрапортовал, что на протяжении 2022 года дорожно-транспортной системе выделили около 32 миллиардов рублей. Любопытно выглядят на этом фоне цифры расположенной по соседству Волгоградской области. В этом регионе в прошлом году построили и отремонтировали около 450 километров дорог, на что было потрачено чуть больше 10 миллиардов. Однако подобных проблем в субъекте нет.
Региональное антимонопольное ведомство неоднократно доказывало, что в рамках дорожных торгов имели место картельные сговоры. Средства выделяют, чиновники информируют о проведенных работах, между тем воз и ныне там: состояние автодорог в Ростовской области по-прежнему крайне неудовлетворительное.
Президент РФ Владимир Путин выступил недавно с заявлением, в котором потребовал немедленно навести порядок под пунктом пропуска Гуково. Российский лидер подчеркнул, что решить эту проблему довольно просто, какие-либо дополнительные усилия для этого не потребуются.
«Там не только проехать, пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — отметил Путин.
Если сигнал будет оставлен без внимания главой ростовского минтранса Владимиром Окуневым, ростовчане окончательно потеряют надежду на безопасность и комфорт на указанном участке. Чиновники по-прежнему перекладывают ответственность друг на друга, а на трассе тем временем вновь образовался серьезный затор.