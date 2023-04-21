Ростовский минтранс не решает серьезную дорожную проблему

Местный минтранс отрапортовал, что на протяжении 2022 года дорожно-транспортной системе выделили около 32 миллиардов рублей. Любопытно выглядят на этом фоне цифры расположенной по соседству Волгоградской области. В этом регионе в прошлом году построили и отремонтировали около 450 километров дорог, на что было потрачено чуть больше 10 миллиардов. Однако подобных проблем в субъекте нет.