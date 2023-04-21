Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Лидеры стран обсудили расширение связей в энергетической, инвестиционной и торгово-экономической областях, а также затронули международную обстановку на Ближнем Востоке. Об этом пишет 360tv.ru.
Стороны выразили удовлетворение своим взаимодействием в рамках ОПЕК плюс для обеспечения стабильности мирового рынка нефти. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и весь народ его страны с праздником Ураза-байрам.