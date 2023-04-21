Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Стороны выразили удовлетворение своим взаимодействием в рамках ОПЕК плюс для обеспечения стабильности мирового рынка нефти. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и весь народ его страны с праздником Ураза-байрам.