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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

21 апреля 2023, 17:16
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели рабочий разговор по телефону. Они обсудили перспективы двусторонних отношений и взаимодействие Саудовской Аравии с БРИКС.

Лидеры стран обсудили расширение связей в энергетической, инвестиционной и торгово-экономической областях, а также затронули международную обстановку на Ближнем Востоке. Об этом пишет 360tv.ru.

Стороны выразили удовлетворение своим взаимодействием в рамках ОПЕК плюс для обеспечения стабильности мирового рынка нефти. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и весь народ его страны с праздником Ураза-байрам.

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