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Президент РФ призвал расширить диалог с гражданами на уровне муниципалитетов

21 апреля 2023, 09:42
На заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин акцентировал внимание на особой значимости прямого диалога между государством и гражданами.

По словам президента, сотрудники местных администраций работают ближе всего к людям и потому являются для них ключевыми представителями системы публичной власти. Чтобы повысить уровень коммуникации с жителями, Владимир Путин предложил масштабировать практику центров управления регионами на муниципальный уровень. Об этом информирует gazeta.ru.

«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают в субъектах Федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — заявил президент.

Центры управления регионами уже ведут работу в 83 субъектах РФ. Их открыли по поручению президента в 2020 году; деятельность центров регулирует головная организация АНО «Диалог регионы». Среди основных задач центров — работа с гражданами в интернете, предиктивная аналитика, подготовка сотрудников органов власти к ведению работы в соцсетях. Также «Диалог» осуществляет деятельность в рамках координации проекта по созданию госпабликов, официальных страниц государственных учреждений. В центрах управления регионами представители власти регулярно проходят обучение технологиям коммуникации с гражданами в интернете посредством госпабликов, ведущей площадкой которых является соцсеть «ВКонтакте».

С момента открытия ЦУР в декабре 2020 года в центрах прошли обработку более 13,7 миллиона предложений и жалоб жителей, оставленных в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». С 2020 года подразделения «Диалога» обеспечивают интернет-коммуникацию между гражданами и местной властью.

Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами в первую очередь обращаются к сотрудникам муниципалитетов и при этом ждут внимательного отношения к своим просьбам и инициативам. Для обеспечения конструктивного диалога по методологии ЦУР в России открыли 530 муниципальных центров управления. Эти организации также обрабатывают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за расширение контактов между органами власти и населением.

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