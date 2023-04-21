Президент РФ призвал расширить диалог с гражданами на уровне муниципалитетов

Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами в первую очередь обращаются к сотрудникам муниципалитетов и при этом ждут внимательного отношения к своим просьбам и инициативам. Для обеспечения конструктивного диалога по методологии ЦУР в России открыли 530 муниципальных центров управления. Эти организации также обрабатывают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за расширение контактов между органами власти и населением.