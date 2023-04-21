Президент РФ призвал расширить диалог с гражданами на уровне муниципалитетов

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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По словам президента, сотрудники местных администраций работают ближе всего к людям и потому являются для них ключевыми представителями системы публичной власти. Чтобы повысить уровень коммуникации с жителями, Владимир Путин предложил масштабировать практику центров управления регионами на муниципальный уровень. Об этом информирует gazeta.ru.
«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают в субъектах Федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — заявил президент.
Центры управления регионами уже ведут работу в 83 субъектах РФ. Их открыли по поручению президента в 2020 году; деятельность центров регулирует головная организация АНО «Диалог регионы». Среди основных задач центров — работа с гражданами в интернете, предиктивная аналитика, подготовка сотрудников органов власти к ведению работы в соцсетях. Также «Диалог» осуществляет деятельность в рамках координации проекта по созданию госпабликов, официальных страниц государственных учреждений. В центрах управления регионами представители власти регулярно проходят обучение технологиям коммуникации с гражданами в интернете посредством госпабликов, ведущей площадкой которых является соцсеть «ВКонтакте».
С момента открытия ЦУР в декабре 2020 года в центрах прошли обработку более 13,7 миллиона предложений и жалоб жителей, оставленных в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». С 2020 года подразделения «Диалога» обеспечивают интернет-коммуникацию между гражданами и местной властью.
Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами в первую очередь обращаются к сотрудникам муниципалитетов и при этом ждут внимательного отношения к своим просьбам и инициативам. Для обеспечения конструктивного диалога по методологии ЦУР в России открыли 530 муниципальных центров управления. Эти организации также обрабатывают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за расширение контактов между органами власти и населением.