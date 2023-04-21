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Posted 21 апреля 06:28

Published 21 апреля 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Политолог прокомментировал соглашение между МО РФ и МО КНР

21 апреля 2023, 06:28
В беседе с Pravda.Ru Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, прокомментировал соглашение между Министерствами обороны РФ и КНР, которое было объявлено министром обороны КНР Ли Шанфу.

Котков заявил, что это военное сотрудничество, а не военный союз Китая и России. Он также отметил, что Россия заинтересована в этом сотрудничестве, так как за последние 20 лет руководство России не сделало ничего для того, чтобы развивать собственный военно-промышленный комплекс. Котков предупредил, что это сотрудничество ставит Россию в зависимость от Китая, и что Россия должна развивать свой ВПК, чтобы избежать этой зависимости.

Ранее Ли Шанфу проинформировал, что Россия и Китай будут развивать военную торговлю и военное сотрудничество.

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