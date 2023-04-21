Политолог прокомментировал соглашение между МО РФ и МО КНР

Котков заявил, что это военное сотрудничество, а не военный союз Китая и России. Он также отметил, что Россия заинтересована в этом сотрудничестве, так как за последние 20 лет руководство России не сделало ничего для того, чтобы развивать собственный военно-промышленный комплекс. Котков предупредил, что это сотрудничество ставит Россию в зависимость от Китая, и что Россия должна развивать свой ВПК, чтобы избежать этой зависимости.