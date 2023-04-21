Глава РЭО: Более 142 т макулатуры собрали в рамках акции «Миллион — Родине!»

Поучаствовать в акции можно в двух форматах: участники могут самостоятельно организовать акцию по сбору макулатуры в своем учреждении/организации или отнести накопленное вторсырье в верифицированный пункт приема. При накоплении от 500 кг вторсырья учреждения могут подать заявку на его вывоз.