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Posted 21 апреля 06:17

Published 21 апреля 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Эксперт рассказал об отказе стран ЕС от украинского зерна

21 апреля 2023, 06:17
Эксперт объяснил протесты аграриев Болгарии, Польши и Румынии против украинского зерна.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун рассказал Pravda.Ru, что украинская пшеница пользуется спросом в африканских странах, а кукурузу покупают в богатых странах, где развито животноводство. Однако Киеву трудно доставлять зерно, поэтому оно продается ближним странам «по дешевке».

Узун пояснил, что это вызывает возмущение у местных производителей зерна, которые не могут продавать свой урожай по таким же низким ценам. Фермеры выходят на митинги, требуя запретить импорт украинского зерна.

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