Эксперт рассказал об отказе стран ЕС от украинского зерна

Posted 21 апреля 06:17
Published 21 апреля 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун рассказал Pravda.Ru, что украинская пшеница пользуется спросом в африканских странах, а кукурузу покупают в богатых странах, где развито животноводство. Однако Киеву трудно доставлять зерно, поэтому оно продается ближним странам «по дешевке».
Узун пояснил, что это вызывает возмущение у местных производителей зерна, которые не могут продавать свой урожай по таким же низким ценам. Фермеры выходят на митинги, требуя запретить импорт украинского зерна.