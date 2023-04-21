Аналитик: доказать продажу Индией российской нефти в ЕС можно, но это сложно

Ранее бельгийский европарламентарий усомнился в полном соблюдении антироссийских санкций и потребовал доказать на практике, что Индия не экспортирует в Евросоюз переработанную российскую нефть. Демидов пояснил, что НПЗ не раскрывают информацию о происхождении продукта, а при покупке нефть хранится в резервуарах и перемешивается с другими нефтепродуктами. Чтобы удостовериться в происхождении нефти, Еврокомиссии нужно проверить индийские НПЗ, что Нью-Дели сделать не позволит, пишет Pravda.Ru.