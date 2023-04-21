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Posted 21 апреля 06:20

Published 21 апреля 06:20

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Аналитик: доказать продажу Индией российской нефти в ЕС можно, но это сложно

21 апреля 2023, 06:20
Аналитик и международный эксперт на рынке ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что доказать, что Индия продаёт в ЕС российскую нефть будет сложно на практике.

Ранее бельгийский европарламентарий усомнился в полном соблюдении антироссийских санкций и потребовал доказать на практике, что Индия не экспортирует в Евросоюз переработанную российскую нефть. Демидов пояснил, что НПЗ не раскрывают информацию о происхождении продукта, а при покупке нефть хранится в резервуарах и перемешивается с другими нефтепродуктами. Чтобы удостовериться в происхождении нефти, Еврокомиссии нужно проверить индийские НПЗ, что Нью-Дели сделать не позволит, пишет Pravda.Ru.

Демидов также считает, что тему подняли через третью страну, чтобы Вашингтон смог надавить на Индию. В случае запрета перепродажи нефти стоимость нефтепродуктов в ЕС вырастет, что приведёт к выгоде стран Персидского Залива и США как основных поставщиков нефти в ЕС.

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