Posted 21 апреля 06:20
Published 21 апреля 06:20
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Ранее бельгийский европарламентарий усомнился в полном соблюдении антироссийских санкций и потребовал доказать на практике, что Индия не экспортирует в Евросоюз переработанную российскую нефть. Демидов пояснил, что НПЗ не раскрывают информацию о происхождении продукта, а при покупке нефть хранится в резервуарах и перемешивается с другими нефтепродуктами. Чтобы удостовериться в происхождении нефти, Еврокомиссии нужно проверить индийские НПЗ, что Нью-Дели сделать не позволит, пишет Pravda.Ru.
Демидов также считает, что тему подняли через третью страну, чтобы Вашингтон смог надавить на Индию. В случае запрета перепродажи нефти стоимость нефтепродуктов в ЕС вырастет, что приведёт к выгоде стран Персидского Залива и США как основных поставщиков нефти в ЕС.