Александра Пичугина стала единственной владелицей «Сибтрансавто»

Специализация фирмы — «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». Стоит отметить, что в прошлом владельцем половины уставного капитала «Сибтрансавто» был Алексей Иванович Пичугин. Некоторое время «СТА» руководил Юрий Алексеевич Пичугин, известный как дважды кандидат в мэры Омска в 2017 году и фигурант уголовного дела в отношении бывшего начальника Россельхознадзора Виктора Лаутеншлегера.