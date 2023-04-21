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Александра Пичугина стала единственной владелицей «Сибтрансавто»

21 апреля 2023, 09:05
Фото: 1MI
иллюстрация
Прежде компанией руководил Юрий Пичугин, кандидат в мэры Омска.

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибтрансавто» изменилась структура собственности. Еще вчера, 20 апреля, уставной капитал фирмы принадлежал напополам управляющей компании «Сибтрансавто» и Александре Пичугиной, но теперь последняя стала единственным собственником.

Специализация фирмы — «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». Стоит отметить, что в прошлом владельцем половины уставного капитала «Сибтрансавто» был Алексей Иванович Пичугин. Некоторое время «СТА» руководил Юрий Алексеевич Пичугин, известный как дважды кандидат в мэры Омска в 2017 году и фигурант уголовного дела в отношении бывшего начальника Россельхознадзора Виктора Лаутеншлегера.

 

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#Сибтрансавто#Бизнес#Новости#Александра Пичугина#Николай Эйхвальд
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