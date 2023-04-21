Александра Пичугина стала единственной владелицей «Сибтрансавто»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В обществе с ограниченной ответственностью «Сибтрансавто» изменилась структура собственности. Еще вчера, 20 апреля, уставной капитал фирмы принадлежал напополам управляющей компании «Сибтрансавто» и Александре Пичугиной, но теперь последняя стала единственным собственником.
Специализация фирмы — «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». Стоит отметить, что в прошлом владельцем половины уставного капитала «Сибтрансавто» был Алексей Иванович Пичугин. Некоторое время «СТА» руководил Юрий Алексеевич Пичугин, известный как дважды кандидат в мэры Омска в 2017 году и фигурант уголовного дела в отношении бывшего начальника Россельхознадзора Виктора Лаутеншлегера.