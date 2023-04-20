Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Россиянам напомнили о скоростных режимах на трассе М-11

20 апреля 2023, 07:18
С 15 апреля на трассе М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях вступил в силу летний скоростной режим, позволяющий водителям автомобилей массой до 3,5 тонн разгоняться до 130 км/ч. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Ведомство призывает водителей соблюдать данное ограничение, оценивать дорожную ситуацию и скорость других транспортных средств, пишет 360tv.ru.

Вместе с тем Минтранс Подмосковья опубликовало видео, где показана авария, возникшая из-за неправильного вождения водителем легковушки, который не учел скорость большегруза, двигавшегося перед ним. Автомобилист попытался уйти от столкновения, но его действия все равно привели к ДТП. В результате происшествия движение на этом участке дороги было заблокировано в течение нескольких часов.

Подпишитесь
В Омске не нашли признаков существования горотделения «ЕР» с Шелестом во главе
Вчера, 12:48
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
Вчера, 11:18
Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ
Сегодня, 04:13
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Сегодня, 07:03
Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»
Вчера, 05:38
Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут
Сегодня, 04:22