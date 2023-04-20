Россиянам напомнили о скоростных режимах на трассе М-11

Вместе с тем Минтранс Подмосковья опубликовало видео, где показана авария, возникшая из-за неправильного вождения водителем легковушки, который не учел скорость большегруза, двигавшегося перед ним. Автомобилист попытался уйти от столкновения, но его действия все равно привели к ДТП. В результате происшествия движение на этом участке дороги было заблокировано в течение нескольких часов.