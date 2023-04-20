Бастрыкин взял под свой контроль дело об отравлении вейпом подростка из Челябинска

Как сообщает Pravda.Ru, подросток был госпитализирован в реанимацию после того, как в течение нескольких часов курил вейп и играл на компьютере. Уровень никотина в крови мальчика был чрезмерно высоким, он страдал от судорог и кровотечений из носа. В настоящее время СКР открыло уголовное дело и поручило главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову следить за ходом расследования.