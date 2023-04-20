Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 06:31

Published 20 апреля 06:31

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Бастрыкин взял под свой контроль дело об отравлении вейпом подростка из Челябинска

20 апреля 2023, 06:31
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об отравлении вейпом 13-летнего подростка из Челябинска.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об отравлении вейпом 13-летнего подростка из Челябинска.

Как сообщает Pravda.Ru, подросток был госпитализирован в реанимацию после того, как в течение нескольких часов курил вейп и играл на компьютере. Уровень никотина в крови мальчика был чрезмерно высоким, он страдал от судорог и кровотечений из носа. В настоящее время СКР открыло уголовное дело и поручило главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову следить за ходом расследования.

Подпишитесь
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
Сегодня, 10:30
Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска
Сегодня, 04:07
В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария
Сегодня, 09:45
Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники
Сегодня, 02:57
В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков
Сегодня, 04:45
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Сегодня, 07:34