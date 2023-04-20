Бастрыкин взял под свой контроль дело об отравлении вейпом подростка из Челябинска

Posted 20 апреля 06:31
Published 20 апреля 06:31
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об отравлении вейпом 13-летнего подростка из Челябинска.
Как сообщает Pravda.Ru, подросток был госпитализирован в реанимацию после того, как в течение нескольких часов курил вейп и играл на компьютере. Уровень никотина в крови мальчика был чрезмерно высоким, он страдал от судорог и кровотечений из носа. В настоящее время СКР открыло уголовное дело и поручило главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову следить за ходом расследования.