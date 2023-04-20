Первый арт-объект, отправленный в космос: Octo-Pax, скульптура российской художницы

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Скульптура, выполненная в форме осьминога, является творением российской художницы Насти Миро. В интервью "Известиям" Миро рассказывает о подготовке к запуску и значениях, стоящих за этим амбициозным проектом.
Запуск скульптуры под названием Octo-Pax запланирован на 1 декабря 2023 года, и 3D-модель объекта уже завершена. Все запуски, включая сборку, контролируются "Роскосмосом", и они оказывают проекту максимальную поддержку. Основной посыл проекта - экологический, подчеркивающий проблему загрязнения пространства.
Octo-Pax - это сочетание слов "octopus" и "pax", что в переводе с латыни означает пассажир. Это будет пассажир спутника типа Cubesat 3U. Название также символизирует бесконечный мир, причем "pax" также означает "мир" на латыни, а "octos" означает "восемь", что является знаком бесконечности. Скульптура будет символизировать бесконечный мир.