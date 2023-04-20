Первый арт-объект, отправленный в космос: Octo-Pax, скульптура российской художницы

Octo-Pax - это сочетание слов "octopus" и "pax", что в переводе с латыни означает пассажир. Это будет пассажир спутника типа Cubesat 3U. Название также символизирует бесконечный мир, причем "pax" также означает "мир" на латыни, а "octos" означает "восемь", что является знаком бесконечности. Скульптура будет символизировать бесконечный мир.