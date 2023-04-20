Оверчук рассказал о мероприятиях в рамках председательства России в органах ЕАЭС

В мае в рамках российского председательства состоятся мероприятия, в которых примут участие главы государств, а в июне — главы правительств стран — членов союза. 24–25 мая пройдет Евразийский экономический форум, в котором планируется участие не менее 2 тыс. человек. Форум будет посвящен научно-техническому сотрудничеству, финансам, промышленности, агропромышленному комплексу, климату, энергетике, техническому и таможенному регулированию, развитию внутреннего рынка союза, электронной торговле и региональному сотрудничеству.