Оверчук рассказал о мероприятиях в рамках председательства России в органах ЕАЭС

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Updated Сегодня, 18:56
В ходе брифинга заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук представил приоритеты российского председательства в ЕАЭС.
Основные задачи Евразийского экономического союза на год председательства России были определены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении к главам государств — членов ЕАЭС.
В мае в рамках российского председательства состоятся мероприятия, в которых примут участие главы государств, а в июне — главы правительств стран — членов союза. 24–25 мая пройдет Евразийский экономический форум, в котором планируется участие не менее 2 тыс. человек. Форум будет посвящен научно-техническому сотрудничеству, финансам, промышленности, агропромышленному комплексу, климату, энергетике, техническому и таможенному регулированию, развитию внутреннего рынка союза, электронной торговле и региональному сотрудничеству.
В июне состоятся Евразийский межправительственный совет и выставка «Евразия — наш дом», где будут представлены совместные проекты промышленной кооперации предприятий стран Евразии. Также запланировано заседание Совета глав правительств СНГ.
Кроме того, планируется проведение Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который будет направлен на укрепление связей между странами и стимулирование молодых предпринимателей к использованию возможностей интеграции. Свое участие в форуме подтвердили 150 молодых людей из государств — членов Содружества.