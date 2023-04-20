Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Изображение материала

Оверчук рассказал о мероприятиях в рамках председательства России в органах ЕАЭС

20 апреля 2023, 18:54
Фото: photo.roscongress.org
В 2023 году Россия возглавляет Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и Совет Евразийской экономической комиссии в рамках Евразийского экономического союза.

В ходе брифинга заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук представил приоритеты российского председательства в ЕАЭС.

Основные задачи Евразийского экономического союза на год председательства России были определены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении к главам государств — членов ЕАЭС.

В мае в рамках российского председательства состоятся мероприятия, в которых примут участие главы государств, а в июне — главы правительств стран — членов союза. 24–25 мая пройдет Евразийский экономический форум, в котором планируется участие не менее 2 тыс. человек. Форум будет посвящен научно-техническому сотрудничеству, финансам, промышленности, агропромышленному комплексу, климату, энергетике, техническому и таможенному регулированию, развитию внутреннего рынка союза, электронной торговле и региональному сотрудничеству.

В июне состоятся Евразийский межправительственный совет и выставка «Евразия — наш дом», где будут представлены совместные проекты промышленной кооперации предприятий стран Евразии. Также запланировано заседание Совета глав правительств СНГ.

Кроме того, планируется проведение Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который будет направлен на укрепление связей между странами и стимулирование молодых предпринимателей к использованию возможностей интеграции. Свое участие в форуме подтвердили 150 молодых людей из государств — членов Содружества.

Подпишитесь
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Сегодня, 10:19
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
Вчера, 11:18
Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ
Сегодня, 04:13
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Сегодня, 07:03
Щепки летят. В Омске срубят сотни деревьев и кустарников
Сегодня, 08:28
Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут
Сегодня, 04:22