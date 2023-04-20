Фонд Росконгресс и Курчатовский институт стали официальными партнёрами

Стороны будут предоставлять друг другу экспертную и консультационную поддержку и сотрудничать в информационной сфере. Взаимодействие между учреждениями проходило уже на протяжении многих лет в рамках крупных международных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Конгресс молодых ученых, Российский винодельческий форум, пишет inkazan.ru.