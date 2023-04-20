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Фонд Росконгресс и Курчатовский институт стали официальными партнёрами

20 апреля 2023, 11:26
Фото: РИА
Курчатовский институт и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в проведении научно-технологических конгрессно-выставочных мероприятий. Институт станет стратегическим научным партнером фонда, помогая формировать концепцию и научную повестку мероприятий, а также состав участников.

Стороны будут предоставлять друг другу экспертную и консультационную поддержку и сотрудничать в информационной сфере. Взаимодействие между учреждениями проходило уже на протяжении многих лет в рамках крупных международных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Конгресс молодых ученых, Российский винодельческий форум, пишет inkazan.ru.

Александр Стуглев, председатель правления и директор Фонда Росконгресс, отметил огромный интерес к российской науке и выразил уверенность в том, что соглашение поможет вывести научные мероприятия на высокий уровень. Марат Камболов, директор Курчатовского института, также выразил уверенность в успешном сотрудничестве.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул, что сотрудничество между авторитетными институтами развития способствует укреплению российской государственности в рамках нового многополярного суверенного мира.

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