Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Европарламентарий от Бельгии выразил сомнения в том, что антироссийские санкции строго соблюдаются и что Нью-Дели может экспортировать в Евросоюз переработанную нефть из России, потребовав доказать это на практике, пишет Pravda.Ru.
На практике, по словам аналитика, нефтеперерабатывающие заводы не раскрывают информацию о том, какая смена перерабатывала нефть и чьего происхождения она была. Кроме того, при закупке нефти она хранится в резервуарах, где перемешивается с другими нефтепродуктами, что согласно заявлениям G7, позволяет не считать нефть российской. Также аналитик отметил, что нефтепродукт, полученный из российской нефти на зарубежном нефтеперерабатывающем заводе, также не считается российским.
Для проверки происхождения нефти, по словам Демидова, необходимо проверить индийские нефтеперерабатывающие заводы, что, как он уточнил, Нью-Дели, скорее всего, не допустит. Бельгия может требовать от Еврокомиссии доказательств, что нефть, закупаемая у Индии, не является российской, однако это может быть крайне сложно проверить на практике.