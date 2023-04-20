Аналитик: проверить происхождение нефти, закупаемой ЕС у Индии, практически невозможн

На практике, по словам аналитика, нефтеперерабатывающие заводы не раскрывают информацию о том, какая смена перерабатывала нефть и чьего происхождения она была. Кроме того, при закупке нефти она хранится в резервуарах, где перемешивается с другими нефтепродуктами, что согласно заявлениям G7, позволяет не считать нефть российской. Также аналитик отметил, что нефтепродукт, полученный из российской нефти на зарубежном нефтеперерабатывающем заводе, также не считается российским.