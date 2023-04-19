Врач-генетик Акименко: кофе — естественный способ защиты от Паркинсона

Лечение болезни Паркинсона основано на применении препаратов, содержащих леводопу. У пациентов с разными мутациями вызывающими заболевание, лечение может быть эффективным или неэффективным в зависимости от конкретной мутации. Кроме того, регулярные физические упражнения и здоровая диета важны для поддержания здоровья и предотвращения травм головы.