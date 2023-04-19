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Врач-генетик Акименко: кофе — естественный способ защиты от Паркинсона

19 апреля 2023, 06:36
Врач-генетик Антонина Акименко объясняет, что болезнь Паркинсона вызвана разрушением нервных клеток, что приводит к снижению двигательной активности, нарушению мышечного тонуса, дрожи и трудностям в поддержании равновесия.

Она рассказывает читателям Pravda.Ru, что некоторые полезные привычки, такие как здоровая диета, употребление кофе и регулярные физические упражнения могут помочь предотвратить болезнь Паркинсона. Однако такой образ жизни не может гарантировать, что болезнь не проявится.

Лечение болезни Паркинсона основано на применении препаратов, содержащих леводопу. У пациентов с разными мутациями вызывающими заболевание, лечение может быть эффективным или неэффективным в зависимости от конкретной мутации. Кроме того, регулярные физические упражнения и здоровая диета важны для поддержания здоровья и предотвращения травм головы.

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