Врач-генетик Акименко: кофе — естественный способ защиты от Паркинсона

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Она рассказывает читателям Pravda.Ru, что некоторые полезные привычки, такие как здоровая диета, употребление кофе и регулярные физические упражнения могут помочь предотвратить болезнь Паркинсона. Однако такой образ жизни не может гарантировать, что болезнь не проявится.
Лечение болезни Паркинсона основано на применении препаратов, содержащих леводопу. У пациентов с разными мутациями вызывающими заболевание, лечение может быть эффективным или неэффективным в зависимости от конкретной мутации. Кроме того, регулярные физические упражнения и здоровая диета важны для поддержания здоровья и предотвращения травм головы.