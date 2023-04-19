В Омске не нашли признаков существования горотделения «ЕР» с Шелестом во главе

Однако в одном из из местных отделений нам рассказали, что окружные ячейки не расформированы. Они продолжают работать, в то время как городское отделение не фигурирует ни в каких официальных документах. Отметим, что и на сайте «Единой России» сообщается о функционировании, например, отделения партии в Центральном округе Омска; там же упоминаются главы окружных отделений — Юрий Арчибасов (ЦАО) Иван Бахарев (Октябрьский округ), Андрей Бондаренко (Ленинский), Владимир Куприянов (Октябрьский) и Павел Маевский (Советский).