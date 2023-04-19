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В Омске не нашли признаков существования горотделения «ЕР» с Шелестом во главе

19 апреля 2023, 12:48
Фото: 1MI
иллюстрация
Нет никаких признаков того, что оно существует в реальности.

В распоряжении Города55 оказались интересные данные об Омском городском отделении партии «Единая Россия». Напомним: решение о создании этого отделения было официально принято год назад, 4 апреля 2022 года. Местные партячейки пяти округов тогда объединились в одну, общегородскую, и мэра Омска Сергея Шелеста с этого момента называют «секретарем городского отделения партии „Единая Россия“».

Однако в одном из из местных отделений нам рассказали, что окружные ячейки не расформированы. Они продолжают работать, в то время как городское отделение не фигурирует ни в каких официальных документах. Отметим, что и на сайте «Единой России» сообщается о функционировании, например, отделения партии в Центральном округе Омска; там же упоминаются главы окружных отделений — Юрий Арчибасов (ЦАО) Иван Бахарев (Октябрьский округ), Андрей Бондаренко (Ленинский), Владимир Куприянов (Октябрьский) и Павел Маевский (Советский).

Фото: omsk.er.ru

Кстати, Омское городское отделение на сайте партии тоже упоминается, но вот руководит им Дана Мусаинова — начальник отдела кадровой политики и государственной службы министерства экономики Омской области.

Фото: omsk.er.ru

На основе этих данных возникает предположение, что избрание Сергея Шелеста секретарем городского отделения ЕР было всего лишь ходом политтехнологов, рассчитывавших одновременно поднять рейтинг мэра и оживить избирательную кампанию (как раз в сентябре 2022 года омичи выбирали очередной созыв Городского совета). Это был одномоментный шаг, не имевший каких-то реальных последствий: заявленное объединение местных партячеек не произошло, что именно возглавляет Шелест внутри партии, неясно.

Фото: omsk.er.ru

Напомним: предыдущий мэр Омска Оксана Фадина получила членский билет «Единой России» в день своей инаугурации. При этом какие-либо партийные ячейки она не возглавляла.

Сергей Шелест возглавил городское отделение «Единой России» в Омске
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#Николай Эйхвальд#Единая Россия#Общество#Новости#Сергей шелест
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