Участники экологического конкурса "Чистая вода" поборются за поездку на Камчатку

Минприроды России уже 9-й год подряд проводит всероссийскую акцию «Вода России» («Берег добрых дел»). За эти годы в уборке от мусора берегов водоемов приняли участие более 8 миллионов человек. Только в 2022 году в экологических субботниках акции «Вода России» участвовали свыше 1,34 миллиона волонтеров из 85 регионов страны. По итогам совместной работы было очищено 10 300 водных объектов, а объем собранных в этом году отходов превышает 150 000 м³.