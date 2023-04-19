Участники экологического конкурса "Чистая вода" поборются за поездку на Камчатку

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как отмечают организаторы, к челленджу может присоединиться каждый, кто любит российские водоемы. Главная цель акции – показать важность водной экосистемы страны и призвать россиян к уборке берегов озер, морей, рек, прудов, ручьев, водохранилищ, пишет издание inkazan.ru.
Лидер акции «Вода России» Илья Разбаш поделился результатами прошлогоднего челленджа «Берег России». Участниками конкурса стали несколько тысяч человек, многие из них присоединились к экологическим субботникам акции.
«Считаю, что в этом и есть главная миссия подобных конкурсов – как можно больше людей привлечь к сохранению наших уникальных водоемов. Они требуют нашей заботы», - подчеркнул Илья Разбаш.
В челлендже 2022 года победила Елена Погорелова. Она выиграла главный приз – поездку на озеро Байкал. В этом году география конкурса расширилась, а количество призов увеличилось до двадцати. Победитель отправится на Камчатку вместе с другом или подругой. Более подробная информация о мероприятии опубликована на сайте kp.ru
Минприроды России уже 9-й год подряд проводит всероссийскую акцию «Вода России» («Берег добрых дел»). За эти годы в уборке от мусора берегов водоемов приняли участие более 8 миллионов человек. Только в 2022 году в экологических субботниках акции «Вода России» участвовали свыше 1,34 миллиона волонтеров из 85 регионов страны. По итогам совместной работы было очищено 10 300 водных объектов, а объем собранных в этом году отходов превышает 150 000 м³.