Стоматолог: Народные рецепты для отбеливания зубов могут причинить большой вред

Пищевая сода, ягоды, кожура банана, лимонный сок и перекись водорода не только не эффективны для отбеливания зубов, но и могут нанести серьезный вред эмали и деснам. Кроме того, использование таких средств может привести к инфекциям и воспалениям, рассказал эксперт корреспонденту Pravda.Ru.