Стоматолог: Народные рецепты для отбеливания зубов могут причинить большой вред

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Пищевая сода, ягоды, кожура банана, лимонный сок и перекись водорода не только не эффективны для отбеливания зубов, но и могут нанести серьезный вред эмали и деснам. Кроме того, использование таких средств может привести к инфекциям и воспалениям, рассказал эксперт корреспонденту Pravda.Ru.
Вместо народных средств лучше использовать специализированные средства для очистки и отбеливания зубов, которые безопасны и эффективны. Важно обращать внимание на состав отбеливающих паст и выбирать те, которые содержат мягкие абразивы и ферменты, не царапающие эмаль.