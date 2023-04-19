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Стоматолог: Народные рецепты для отбеливания зубов могут причинить большой вред

19 апреля 2023, 06:40
Екатерина Довгаль, стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile, рассказывает о негативном влиянии народных средств на здоровье зубов и десен.

Пищевая сода, ягоды, кожура банана, лимонный сок и перекись водорода не только не эффективны для отбеливания зубов, но и могут нанести серьезный вред эмали и деснам. Кроме того, использование таких средств может привести к инфекциям и воспалениям, рассказал эксперт корреспонденту Pravda.Ru.

Вместо народных средств лучше использовать специализированные средства для очистки и отбеливания зубов, которые безопасны и эффективны. Важно обращать внимание на состав отбеливающих паст и выбирать те, которые содержат мягкие абразивы и ферменты, не царапающие эмаль.

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