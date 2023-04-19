Омский городской совет не стал расширять зону уборки для бизнеса

Впрочем, еще на заседании комитета Городского совета по вопросам ЖКХ выяснилось, что мэрия отзывает свою инициативу как преждевременную: чиновники понимают, что «в условиях специальной военной операции» бизнес нужно поддерживать. Соответственно комитет проголосовал за то, чтобы предложение отклонить. На пленарном заседании рассмотрели другие инициативы мэрии — в частности, о том, чтобы признать ответственными за содержание и снос зеленых насаждений на территории особой экономической зоны «Авангард» органы управления этой зоны.