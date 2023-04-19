Омский городской совет не стал расширять зону уборки для бизнеса

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Омском городском совете сегодня обсуждались, помимо всего прочего, вопросы, связанные с благоустройством. Как уже писал Город55, администрация Омска предложила расширить границы земельных участков, на которых должны поддерживать чистоту представители бизнеса.
— Обязанности по уборке и содержанию десятиметровой территории, прилегающей к границам занимаемых юридическими и (или) физическими лицами нежилых зданий, строений, к огражденным забором территориям, возлагаются на собственников указанных объектов, — говорится в актуальном на данный момент решении Городского совета.
Чиновники предложили увеличить радиус с 10 метров до 20. Эта инициатива была предложена на рассмотрение специальной рабочей группе и участникам публичных слушаний, и представители практически всех заинтересованных групп (бизнес-сообщества, ресурсных компаний, прокуратуры) высказались против в связи с отсутствием экономического обоснования и неизбежностью увеличения затрат.
Впрочем, еще на заседании комитета Городского совета по вопросам ЖКХ выяснилось, что мэрия отзывает свою инициативу как преждевременную: чиновники понимают, что «в условиях специальной военной операции» бизнес нужно поддерживать. Соответственно комитет проголосовал за то, чтобы предложение отклонить. На пленарном заседании рассмотрели другие инициативы мэрии — в частности, о том, чтобы признать ответственными за содержание и снос зеленых насаждений на территории особой экономической зоны «Авангард» органы управления этой зоны.
Депутаты проголосовали за. Промежуточные итоги истории с расширением зоны уборки подвел после заседания Алексей Провозин, председатель комитета по вопросам экономического развития.
— Решения о благоустройстве очень важны, — констатировал он. — Недаром мы их проводим всегда через процедуру публичных слушаний: они всегда находит живой отклик у всех омичей. Изначальная инициатива увеличить прилегающую территорию до 20 метров вызвала не очень позитивную реакцию бизнеса и в конце концов было решено эту инициативу отозвать. Тем более что решение на практике было бы нереализуемым. Выполнение даже действующей сейчас нормы, о 10 метрах, сложно контролировать — у администрации руки скованы, потому что на федеральном уровне есть мораторий на проверки бизнеса. Администрация в виде наших техинспекций может выдавать рекомендации предпринимателям, но требовать от них соблюдения нормы не может. Поэтому решено вернуться к этому вопросу более вдумчиво позже, когда будет снят мораторий.
Таким образом, бизнес по-прежнему обязан убирать территорию только в радиусе 10 метров от своих зданий и территорий.