Наколдовал. Омский производитель полуфабрикатов превратил 5 кило мяса в 5 тонн котлет

В апреле 2023 года в системе «Меркурий» специалисты Россельхознадзора обнаружили факт производства подконтрольной продукции из нелогичного объема сырья. Нарушение заподозрили у индивидуального предпринимателя Моркель Н.В., который занимается производством мясных полуфабрикатов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.