Наколдовал. Омский производитель полуфабрикатов превратил 5 кило мяса в 5 тонн котлет

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В апреле 2023 года в системе «Меркурий» специалисты Россельхознадзора обнаружили факт производства подконтрольной продукции из нелогичного объема сырья. Нарушение заподозрили у индивидуального предпринимателя Моркель Н.В., который занимается производством мясных полуфабрикатов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
В систему внесли данные, что из охлажденной свинины весом 5,2 килограмма получилось котлетное мясо весом 5 091 кило, или 5 тонн. Объем готовой продукции превысил объем сырья в 1000 раз, что технологически невозможно.
Производство продукции из нелогичного объема сырья является нарушением требований Закона «О ветеринарии», а также федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Уполномоченному лицу предпринимателя выдали предостережение о недопустимости такого рода нарушений, а также приостановили доступ к системе учета. После этого транзакция с нелогичным объемом выработки продукции была аннулирована.
Всего с начала года выявлено 352 нарушения со стороны хозяйствующих субъектов, еще 318 фактов нарушений, допущенных государственными ветеринарными врачами и 48 нарушений, допущенных аттестованными специалистами предприятий.