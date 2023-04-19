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Наколдовал. Омский производитель полуфабрикатов превратил 5 кило мяса в 5 тонн котлет

19 апреля 2023, 07:32
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске пять килограммов мяса «превратили» в пять тонн котлет

На предприятии провели проверку, когда заметили нелогичный объем продукции.

В апреле 2023 года в системе «Меркурий» специалисты Россельхознадзора обнаружили факт производства подконтрольной продукции из нелогичного объема сырья. Нарушение заподозрили у индивидуального предпринимателя Моркель Н.В., который занимается производством мясных полуфабрикатов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В систему внесли данные, что из охлажденной свинины весом 5,2 килограмма получилось котлетное мясо весом 5 091 кило, или 5 тонн. Объем готовой продукции превысил объем сырья в 1000 раз, что технологически невозможно.

Производство продукции из нелогичного объема сырья является нарушением требований Закона «О ветеринарии», а также федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Уполномоченному лицу предпринимателя выдали предостережение о недопустимости такого рода нарушений, а также приостановили доступ к системе учета. После этого транзакция с нелогичным объемом выработки продукции была аннулирована.

Всего с начала года выявлено 352 нарушения со стороны хозяйствующих субъектов, еще 318 фактов нарушений, допущенных государственными ветеринарными врачами и 48 нарушений, допущенных аттестованными специалистами предприятий.

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#Ольга Акамова#Мясо#Полуфабрикаты#Город#Новости#Омская область#Омск
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