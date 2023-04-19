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Косметическая сеть «Л'Этуаль» откроет магазины в Дубае в 2023 году

19 апреля 2023, 09:01
Как сообщают «Известия», в эмирате Дубай в 2023 году откроются магазины косметической сети «Л'Этуаль».

Эта информация была подтверждена Союзом торговых центров, где президент Булат Шакиров заявил, что этот шаг связан с намерением развиваться на международном рынке, в том числе в Азии, пишет газета “Известия”. Косметическая сеть «Л'Этуаль» является одним из самых популярных брендов в России и представлена более чем в 500 городах. Компания активно развивается и за рубежом. Открытие магазинов в Дубае может стать важным шагом для ее дальнейшего расширения на международном рынке. Следите за новостями нашего портала, чтобы быть в курсе событий.

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