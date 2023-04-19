Глава «Меркатор Холдинг» Станислав Николаев подарил Историческому музею ценную икону

Алексей Левыкин отметил, что подарок Станислава Николаева — это уникальный дар, который может использоваться на самых разных выставках, проводимых музеем. Икона отличается от других работ тем, что образ Иисуса Христа, представленный на нем, имеет не свойственный Спасителю строгий, испытывающий, как сказал сам предприниматель, вид. Специалисты говорят, что эта икона имеет большое значение для православной культуры.