Глава «Меркатор Холдинг» Станислав Николаев подарил Историческому музею ценную икону

Posted 19 апреля, 14:47
Published 19 апреля, 14:47
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
На церемонии вручения реликвии присутствовало и руководство музея. Отмечается, что эта икона имеет большое значение для экспозиции ГИМ, поскольку в музее собрана, скорее всего, самая крупная коллекция работ Подключникова. Художник был связан с московским Кремлем. Именно он занимался первой реставрацией икон в Успенском соборе.
Алексей Левыкин отметил, что подарок Станислава Николаева — это уникальный дар, который может использоваться на самых разных выставках, проводимых музеем. Икона отличается от других работ тем, что образ Иисуса Христа, представленный на нем, имеет не свойственный Спасителю строгий, испытывающий, как сказал сам предприниматель, вид. Специалисты говорят, что эта икона имеет большое значение для православной культуры.
Станислав Николаев является главой ООО «Меркатор Холдинг» — крупнейшего в России холдинга по производству дорожно-коммунальной техники. За 35 лет предпринимательской карьеры он побывал советником госсекретаря Союза России и Белоруссии, главой «Сани Ойл Груп» и был отмечен многочисленными наградами федерального и регионального значения.