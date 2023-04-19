Экспертное мнение: косметолог о возможном негативном влиянии пламперов на губы

В интервью для Pravda.Ru эксперт отметила, что пламперы усиливают кровообращение в области губ, что придает им естественную объемность и припухлость. Однако, применение пламперов может вызвать раздражение, если наносить их на сухую и потрескавшуюся кожу губ. Косметолог рекомендует проводить скрабирование губ, наносить увлажняющее или восстанавливающее средство перед использованием плампера.