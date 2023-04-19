Экспертное мнение: косметолог о возможном негативном влиянии пламперов на губы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В интервью для Pravda.Ru эксперт отметила, что пламперы усиливают кровообращение в области губ, что придает им естественную объемность и припухлость. Однако, применение пламперов может вызвать раздражение, если наносить их на сухую и потрескавшуюся кожу губ. Косметолог рекомендует проводить скрабирование губ, наносить увлажняющее или восстанавливающее средство перед использованием плампера.
Она также сообщила, что форма губ важна для красивого эффекта от использования пламперов. Постоянное использование пламперов может вызвать аллергическую реакцию и периоральный дерматит. Для системного ухода за губами важно использовать качественные препараты для увлажнения и восстановления кожи губ, а также следить за общим количеством витаминов в организме.