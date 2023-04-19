Дальний Восток становится ключевым транспортно-логистическим сектором России

По данным экспертов, Дальний Восток может стать новым транспортно-логистическим сектором, пишет Pravda.Ru. Транспортная инфраструктура на востоке России, включающая порты Дальнего Востока и восточный полигон РЖД, находится в состоянии максимальной загрузки, однако по-прежнему не в силах удовлетворить спрос на перевозку грузов. Ожидается реконструкция нескольких автомобильных и морских пунктов пропуска на границе с КНР, создание автостоянок для внедрения "электронной очереди" на въезд в автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино", а также строительство и ремонт автодорог и транспортных развязок. Наблюдается заметный рост объемов грузопотока через порты и сухопутные пограничные посты, что свидетельствует о переносе акцентов в экономических связях России с Запада на Восток.