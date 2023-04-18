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Советы экспертов: какие фразы не стоит произносить на собеседовании при поиске работы

18 апреля 2023, 09:17
По мнению специалистов рекрутинговых платформ, на собеседовании с потенциальным работодателем нужно быть готовым к любым вопросам и не произносить определенные фразы, которые могут оттолкнуть работодателя.

Например, нежелательно упоминать о том, что предыдущий работодатель платил меньше или что не сложились отношения с руководством. Важно показать мотивацию не только деньгами, но и будущими задачами и ценностями компании. Кроме того, на вопрос "Расскажите, пожалуйста, о себе" не стоит отвечать, что все уже есть в резюме, так как это может вызвать у работодателя впечатление нежелания построить конструктивный диалог, - пишут Известия.

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