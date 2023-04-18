Советы экспертов: какие фразы не стоит произносить на собеседовании при поиске работы

Например, нежелательно упоминать о том, что предыдущий работодатель платил меньше или что не сложились отношения с руководством. Важно показать мотивацию не только деньгами, но и будущими задачами и ценностями компании. Кроме того, на вопрос "Расскажите, пожалуйста, о себе" не стоит отвечать, что все уже есть в резюме, так как это может вызвать у работодателя впечатление нежелания построить конструктивный диалог, - пишут Известия.