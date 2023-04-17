Женщина погибла в результате ДТП на трассе под Нефтеюганском

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале «Это Юганск, детка», в результате происшествия женщина, находившаяся за рулем, погибла, пишет ФедералПресс.
По словам очевидца, автомобиль вылетел в кювет и загорелся. В салоне находились мужчина и ребенок, помимо водителя. Однако, несмотря на то, что женщину разорвало на части, остальные пассажиры сумели выжить. Их доставили в городскую больницу. Сообщается, что на момент аварии они находились в сознании.