Женщина погибла в результате ДТП на трассе под Нефтеюганском

По словам очевидца, автомобиль вылетел в кювет и загорелся. В салоне находились мужчина и ребенок, помимо водителя. Однако, несмотря на то, что женщину разорвало на части, остальные пассажиры сумели выжить. Их доставили в городскую больницу. Сообщается, что на момент аварии они находились в сознании.