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Женщина погибла в результате ДТП на трассе под Нефтеюганском

17 апреля 2023, 11:06
В результате аварии на загородной трассе рядом с Нефтеюганском автомобиль марки «Тойота» попал в ДТП и загорелся.

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале «Это Юганск, детка», в результате происшествия женщина, находившаяся за рулем, погибла, пишет ФедералПресс.

По словам очевидца, автомобиль вылетел в кювет и загорелся. В салоне находились мужчина и ребенок, помимо водителя. Однако, несмотря на то, что женщину разорвало на части, остальные пассажиры сумели выжить. Их доставили в городскую больницу. Сообщается, что на момент аварии они находились в сознании.

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