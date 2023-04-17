Врач-токсиколог: главная задача при гастрите — заживить слизистую желудка

При этом, в рационе следует использовать продукты, такие как солодка, скользкий вяз, льняной кисель. Рацион должен быть щадящим, с тёплой или комнатной температурой пищи, измельченной, желеобразной или пюрированной. Дробное питание, увеличение количества белков и дополнительные добавки, такие как омега-3 жирные кислоты и продукты с растительными жирами, также рекомендуются, пишет Pravda.Ru.