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Врач-токсиколог: главная задача при гастрите — заживить слизистую желудка

17 апреля 2023, 05:41
Гастрит может возникнуть из-за нерационального питания, алкоголя, курения, бактерии Helicobacter, лекарственных препаратов или желчи попадающей в желудок. Врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов советует работать на заживление слизистой желудка, чтобы облегчить симптомы гастрита.

При этом, в рационе следует использовать продукты, такие как солодка, скользкий вяз, льняной кисель. Рацион должен быть щадящим, с тёплой или комнатной температурой пищи, измельченной, желеобразной или пюрированной. Дробное питание, увеличение количества белков и дополнительные добавки, такие как омега-3 жирные кислоты и продукты с растительными жирами, также рекомендуются, пишет Pravda.Ru.

При пониженной кислотности желудка следует ограничить крахмалистые и свежие овощи и увеличить количество тушёных и некрахмалистых овощей. Чтобы повысить кислотность, в рацион можно включить яблочный уксус, ферментированные овощи и соки, горечи (имбирь, кардамон, репа, брюква, редиска, салат, дайкон, кольраби, черемша), отвар шиповника, проростки, ананасы, кинзу и т. д.

Необходимо также ограничить продукты, которые обеспечивают секрецию желудочного сока и включить обволакивающие продукты, такие как льняной кисель, молоко или лактозар, брокколи, семена чёрного тмина и пробиотики. Сложные углеводы и продукты с высоким гистамином также следует ограничивать, а все блюда готовить на пару, но никак не жарить.

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